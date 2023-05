Klagenfurts Sportchef Imhof wechselt nach Sandhausen

Fußball-Bundesligist Austria Klagenfurt verliert seinen Sport-Geschäftsführer Matthias Imhof an den SV Sandhausen. Der Deutsche Imhof, der seit 2019 in verschiedenen Positionen für die Kärntner tätig war, wird beim Absteiger aus der zweiten deutschen Bundesliga neuer Sportdirektor. In Klagenfurt hatte der 55-Jährige entscheidenden Anteil am sportlichen Aufschwung, zudem fiel er des Öfteren mit harscher Schiedsrichter-Kritik auf.

BILD: SN/APA/TOBIAS STEINMAURER/TOBIAS ST Imhof kehrt nach Deutschland zurück

Seine Nachfolge soll laut Peer Jaekel, dem "Head of Football" von Hauptgesellschafter SEH, bald geregelt sein.