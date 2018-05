Klaus Schmidt mit Saisonende nicht mehr Altach-Trainer

Der SCR Altach wird mit einem neuen Trainer in die nächste Spielzeit gehen. Der Fußball-Bundesligaclub aus Vorarlberg gab am Dienstag die Trennung von Klaus Schmidt bekannt. Man habe von einer Ausstiegsklausel Gebrauch gemacht, hieß es in einer Aussendung des Vereins. Der im Sommer 2017 ausgehandelte Vertrag hätte noch ein weiteres Jahr gegolten.

SN/APA/HANS PUNZ Schmidts Nachfolger ist noch nicht bekannt