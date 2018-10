"Kleiner Zwerg" Ewandro als Austrias "Kopfball-Ungeheuer"

Im Gegensatz zum in der Krise befindlichen Erzrivalen Rapid gehört die Wiener Austria nach dem 1:0-Sieg in Hartberg weiter zur oberen Tabellenhälfte der Fußball-Bundesliga. Dank "Joker" Ewandro, der in der 92. Minute per Kopf traf, verbesserten sich die Favoritner auf den vierten Platz. "Er ist ein guter Typ - und ein Kopfball-Ungeheuer", scherzte Austria-Coach Thomas Letsch über den Matchwinner.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Ewandro sicherte Austria den Sieg