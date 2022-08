Kloses Comeback-Altach gastiert bei Angstgegner Sturm

Nach dem geschafften Kunststück gastiert der SCR Altach in der Fußball-Bundesliga bei Angstgegner Sturm Graz. Das 3:2 gegen die Wiener Austria löste in Vorarlberg Begeisterungsstürme aus, erstmals seit 16 Jahren drehte Altach einen 0:2-Rückstand. Sturms Lauf in die Champions League endete am Dienstag hingegen gegen Dynamo Kiew - nach kräfteraubenden 120 Minuten bangte Christian Ilzer noch um einige Stammkräfte.

SN/APA/DIETMAR STIPLOVSEK/DIETMAR S Klose schickt die Altacher nach Graz