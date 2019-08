Mit Selbstvertrauen aus dem makellosen Saisonstart, aber ohne den zwölf Millionen Euro teuren Neuzugang reiste Fußballmeister Red Bull Salzburg zum Auswärtsspiel gegen St. Pölten.

Nach vier Heimspielen in Folge mit insgesamt 75.643 Zuschauern, zwei Ligasiegen gegen Mattersburg (4:1) und WAC (5:2) sowie den beiden Testspiel-Niederlagen gegen Chelsea (3:5) und Real Madrid (0:1) muss Red Bull Salzburg am Wochenende wieder auswärts ran. Und zwar in ...