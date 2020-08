Konkursverfahren über SV Mattersburg eröffnet

Am Mittwoch ist nun auch das Konkursverfahren über die SVM Profisport GmbH in Mattersburg am Landesgericht Eisenstadt eröffnet worden. Der Konkursantrag wurde von der Alleingesellschafterin, nämlich der Sportvereinigung Mattersburg gestellt, über deren Vermögen seit 14. August ebenfalls ein Konkursverfahren anhängig ist. Dies gab der Kreditschutzverband KSV 1870 bekannt.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Aus für den SV Mattersburg.