Konzept für Liga-Geisterspiele nimmt Formen an

Auf dem Weg zur angestrebten Wiederaufnahme des Spielbetriebs steht für die österreichische Fußball-Bundesliga am Freitag ein richtungsweisender Termin auf dem Programm. Im Rahmen einer Video-Clubkonferenz geht es neben der Zukunft der 2. Liga auch um ein Konzept für Geisterspiele, das in den vergangenen Tagen in Arbeitsgruppen erstellt wurde.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Leere Plätze im Allianz-Stadion