Fußball-Bundesligist SV Ried muss in den kommenden Monaten ohne Mittelfeldspieler Denizcan Cosgun auskommen. Der 21-jährige Salzburger erlitt am Samstag beim 1:1 gegen den LASK ohne Fremdeinwirkung einen Kreuzbandriss im linken Knie. Das gab das Tabellenschlusslicht am Sonntag bekannt.

SN/APA/EXPA/ROLAND HACKL/EXPA/ROLAN Rieds Cosgun fällt lange aus