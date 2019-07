Kristensen kommt von Ajax zu Salzburg

Österreichs Fußball-Meister Red Bull Salzburg hat einen Ersatz für den abgewanderten Stefan Lainer in den Niederlanden gefunden. Wie der Club am Freitag mitteilte, wechselt Rechtsverteidiger Rasmus Kristensen von Ajax Amsterdam bis 2024 nach Salzburg. Der 22-jährige Däne führte die U21-Auswahl seines Landes zuletzt bei der U21-EM als Kapitän an.

SN/APA (AFP)/JOHN THYS Rasmus Kristensen kam bei Ajax selten zum Einsatz