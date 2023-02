Kühbauer entschuldigt sich für "idiotische Aktion"

Trainer Dietmar Kühbauer vom Fußball-Bundesligisten LASK hat sich für seinen Ausraster beim Testspiel gegen den polnischen Club Wisla Krakau entschuldigt. Beim 3:1 im Rahmen des Trainingslagers in Belek war vergangene Woche im Livestream eine teils rassistische Schimpftirade des Burgenländers zu hören, wobei auch das Wort "Drecksvolk" fiel. "Es war von meiner Seite eine idiotische Aktion, die weder am Fußballplatz noch woanders eine Berechtigung hat", sagte er am Freitag.

SN/APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER/EXP Kühbauer entschuldigte sich