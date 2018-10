Kühbauer vor Mattersburg-Spiel: "Sieg notwendig"

Nach seinem Einstand in der Europa League wird es für Dietmar Kühbauer mit Rapid auch in der Fußball-Bundesliga ernst. Die Hütteldorfer empfangen am Sonntag den SV Mattersburg, müssen dabei die Strapazen des 1:3 gegen die Rangers abschütteln und unbedingt drei Punkte einfahren, um in der Tabelle dem sechsten Rang wieder näherzukommen.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Erster Liga-Auftritt für Kühbauer als Rapid-Coach