Kühbauer zu Super League: "Man muss echt schon Angst haben"

Bei den Pressekonferenzen vor dem Fußball-Bundesliga-Topspiel LASK - Rapid ist am Dienstag auch die Diskussion um die Super League Thema gewesen. "Ich weiß nicht, wo sie sich die Marie noch hinschieben wollen. Es ist mittlerweile so, dass man echt schon Angst haben muss", sprach Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer wieder einmal Klartext. Der LASK hielt in einer Aussendung fest, dass die am Montag präsentierten Pläne "in krassem Gegensatz zum Fußballverständnis" des Clubs stünden.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER/HERBERT NEU Kühbauer verurteilt die Super-League-Pläne