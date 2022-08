Kühbauers LASK bleibt obenauf: "Wir haben einmal die Punkte"

Der LASK steht derzeit verdient an der Spitze der Fußball-Bundesliga. In einer intensiven Partie auf Augenhöhe gewannen die Linzer Samstagabend in Graz bei Sturm mit 1:0 (0:0), also dort, wo Meister Red Bull Salzburg vor wenigen Wochen eine 1:2-Niederlage bezogen hatte. Die Mannschaft von Coach Dietmar Kühbauer bleibt damit unbesiegt, ein Alleinstellungsmerkmal in der Liga. "Ein wunderschöner Tag", freute sich Kühbauer über die erfolgreiche Auswärtsreise.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIA Lask-Coach Kühbauer formt in Linz ein starkes Team