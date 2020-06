Kvasina wechselt im Juli von Mattersburg zu KV Oostende

Marko Kvasina wechselt im Juli ablösefrei von Fußball-Bundesligist SV Mattersburg zu KV Oostende. Wie der belgische Oberhaus-Club am Samstag bekanntgab, erhielt der 23-jährige Stürmer einen Vertrag bis 2023 mit einer vereinsseitigen Option für ein weiteres Jahr. In seinen zwei Saisonen für den SVM erzielte der ehemalige ÖFB-U21-Angreifer in 48 Pflichtspielen 13 Tore.

SN/APA (Hochmuth)/GEORG HOCHMUTH Marko Kvasina will bald in Belgien über Tore jubeln