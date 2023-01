Längste Bundesliga-Winterpause seit 23 Jahren

Wenn am 10. Februar um 20.30 Uhr das Spiel Sturm Graz gegen Rapid Wien angepfiffen wird, endet die längste Winterpause der österreichischen Fußball-Bundesliga seit 23 Jahren. Aufgrund der Winter-WM in Katar wurde die Saison nach den Spielen am 13. November unterbrochen, nach 88 Tagen wird die Liga fortgesetzt. In der Saison 1999/2000 pausierte die damalige Zehnerliga von 1. Dezember bis zum Frühjahrsstart am 3. März, also 92 Tage.

In der Saison 2000/01 war eine 89-tägige Pause geplant, allerdings wurde das Spiel Sturm Graz gegen FC Tirol um eine Woche vorgezogen, um den Steirern nach dem sensationellen Gruppensieg in der Champions League Matchpraxis vor der zweiten Gruppenphase zu geben.