LASK absolvierte souveräne EL-Generalprobe - WAC patzte

Österreichs Europa-League-Starter haben am Samstag in der Fußball-Bundesliga unterschiedliche Generalproben für ihre bevorstehenden internationalen Auftritte abgeliefert. Der LASK stimmte sich mit einem souveränen 3:0 in St. Pölten für die Partie am Donnerstag bei Sporting Lissabon ein, für den WAC gab es hingegen durch ein Heim-2:2 gegen WSG Tirol keine Moralinjektion vor dem Duell mit AS Roma.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Die Linzer schafften einen souveränen 3:0-Sieg gegen St. Pölten