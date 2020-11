LASK belohnte sich nicht für Dominanz - 1:1 in Hartberg

Die Länderspielpause hat den Erfolgslauf des LASK in der Fußball-Bundesliga etwas gebremst. Am Samstag mussten sich die Linzer in der achten Runde bei Hartberg trotz haushoher Überlegenheit in der ersten Hälfte mit einem 1:1-(1:0)-Remis zufriedengeben, machten auf den glücklosen Leader Salzburg aber immerhin einen Punkt gut. Zwei Zähler trennen den LASK von den "Bullen", zumindest bis zum Sonntag sind Gernot Trauner und Co. punktegleich mit den zweitplatzierten Rapidlern.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU