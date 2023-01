LASK besiegt in Testspiel bulgarischen Tabellenführer

Fußball-Bundesligist LASK hat in einem Testspiel im Trainingslager in Belek ZSKA Sofia mit 3:1 (2:0) bezwungen. Die Athletiker besiegte den Tabellenführer der bulgarischen Liga dank Treffer von Robert Zulj (38.), Neuzugang Moses Usor (45.) und Thomas Goiginger (60.). Stanislaw Schopow (74.) gelang per Elfmeter Ergebnis-Kosmetik.