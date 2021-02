LASK besiegt Lieblingsgegner Admira 2:1

Der LASK hat in der Fußball-Bundesliga seine Erfolgsserie gegen die Admira fortgesetzt. Die Linzer siegten am Sonntag mit 2:1 (1:0) und entschieden das achte Duell mit den Niederösterreichern hintereinander für sich. Torschütze und Unglücksrabe in einer Person war Andreas Gruber, der drei Minuten nach seinem frühen Tor (9.) verletzt vom Platz getragen werden musste. Thomas Goiginger (86.) erhöhte auf 2:0, ehe Luca Kronberger der zu späte Anschlusstreffer gelang (90.).

SN/APA/HANS PUNZ Gruber (r) brachte den LASK in Führung und verletzte sich kurz darauf