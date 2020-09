LASK blickte nach Erfolg über WAC bereits nach Lissabon

Der LASK kommt rechtzeitig vor dem Play-off der Fußball-Europa-League immer besser in Schuss. Das 3:1 am Sonntag in der Bundesliga gegen den WAC und auch das 7:0 drei Tage zuvor in der dritten EL-Qualifikationsrunde gegen Dunajska Streda nähren die Hoffnung der Linzer, wie im Vorjahr in die Gruppenphase einzuziehen, auch wenn am Donnerstag in Lissabon mit Sporting ein hochkarätiger Gegner wartet.

SN/APA/EXPA/ROLAND HACKL Thalhammer ortete "immer mehr Stabilität in unserem Spiel"