LASK brachte Einspruch gegen Senat-1-Strafe ein

Der LASK hat fristgerecht Einspruch gegen die Bestrafung durch den Fußball-Bundesliga-Senat 1 eingelegt. Das gab Club-Präsident Siegmund Gruber am Mittwoch in einem Sky-Interview bekannt. Die Linzer hatten am 28. Mai neben einer Geldstrafe einen Sechs-Punkte-Abzug auferlegt bekommen, weil sie in der Corona-Pause verbotenerweise Mannschaftstrainings durchgeführt hatten.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Gruber lässt das dadurch drohende Chaos kalt