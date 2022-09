LASK-Coach Kühbauer erwartet Steigerung und drei Punkte

Mit zwei unnötigen Punkteverlusten gegen Ried und Lustenau (jeweils 1:1) hat der LASK die Tabellenführung der Fußball-Bundesliga an Red Bull Salzburg abgeben müssen. Im Heimspiel gegen WSG Tirol am Samstag (17.00 Uhr) in Pasching wollen die Athletiker ihren Status als erster Salzburg-Verfolger nun wieder voll bestätigen und Sturm Graz auf Distanz halten.

SN/APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER/EXPA Goiginger und Co. wollen gegen die WSG wieder jubeln