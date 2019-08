LASK-Coach vor Brügge-Hürde mit Punkt gegen Tirol zufrieden

Der LASK hat im vierten Spiel in der Fußball-Bundesliga erstmals nicht gewonnen. Coach Valerien Ismael konnte mit dem Heim-1:1-Remis gegen Aufsteiger WSG Tirol aber gut leben. Trotz laut Ismael "ungewöhnlich starker" Rotation blieb sein Team unbesiegt. Wichtiger war am Samstag Kräfte für das am Dienstag in Linz über die Bühne gehende Champions-League-Play-off-Duell mit Club Brügge zu sparen.

SN/APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER Coach Valerien Ismael konzentriert sich bereits auf das nächste Spiel