Fußball-Bundesligist LASK muss "mehrere Wochen" auf Offensivmann Dominik Reiter verzichten. Das gab der Club am Freitag in einer Aussendung bekannt. Der 23-Jährige erlitt im Donnerstag-Training eine nicht näher kolportierte Verletzung im linken Oberschenkel und wird den Linzern dadurch für "einige Spiele fehlen". Reiter hat in dieser Saison 217 Bundesliga-Minuten absolviert.

SN/APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER LASK-Coach Thalhammer hat eine Option weniger.