LASK empfängt in ungewohnter Rolle des Gejagten St. Pölten

In der ungewohnten Rolle des Gejagten empfängt der LASK am Sonntag (14.30 Uhr) in der 20. Runde der Fußball-Bundesliga Nachzügler St. Pölten. Im Fernkampf um den Titel verteidigen die Linzer drei Tage nach dem 1:1 in der Europa League bei Alkmaar einen Punkt Vorsprung auf die ebenfalls am Sonntag bei der Austria gastierenden Salzburger.

SN/APA/KRUGFOTO Der LASK will die Spitze verteidigen