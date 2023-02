LASK erwartet in Altach "ein hartes Stück Arbeit"

Nach dem erfolgreichen Frühjahrsauftakt mit dem Einzug ins Cup-Semifinale steht dem LASK zum Restart der Fußball-Bundesliga eine weite Reise ins Ländle bevor. Der Tabellendritte kämpft am Sonntag (14.30 Uhr) beim SCR Altach um die ersten Zähler im neuen Kalenderjahr. Während die Linzer bereits mit einem Bein in der Meistergruppe stehen, sieht man sich in Vorarlberg nach einem äußerst durchwachsenen Herbst für die Rückrunde gewappnet.

SN/APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER/EXP Trainer Kühbauer befindet sich mit dem LASK auf Kurs Meistergruppe