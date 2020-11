LASK fertigt ersatzgeschwächte Admira 4:0 ab

Der LASK geht mit dem fünften Pflichtspiel-Sieg in Folge in die Länderspielpause. Beim mühelosen 4:0 (1:0) gegen das ersatzgeschwächte Bundesliga-Schlusslicht Admira trafen am Sonntag Gernot Trauner (17.), Johannes Eggestein (52.), Reinhold Ranftl (67.) und Lukas Grgic (70.). Damit festigten die Linzer den dritten Platz in der Liga.

SN/APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER Die Linzer fuhren einen souveränen Sieg ein