LASK festigt Platz drei mit 4:1 gegen WAC

Der LASK hat seinen dritten Platz in der Fußball-Bundesliga mit einem 4:1-Heimsieg gegen den WAC einzementiert. Mann des Spiels war Robert Zulj mit einem lupenreinen Hattrick in den ersten 23 Minuten. Nach der 14. Runde liegen die Linzer sechs Punkte vor dem Vierten WSG Tirol. Sieben Punkte hinter den Oberösterreichern rangiert die Wiener Austria nach einem 2:1-Sieg gegen Altach auf Platz sechs. Dominik Fitz verwertete in der 92. Minute einen Elfmeter.

SN/APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER/EXP Robert Zulj führte den LASK zum Sieg