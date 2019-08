LASK gab bei Heim-1:1 gegen WSG Tirol erstmals Punkte ab

Der LASK hat seine weiße Weste in der Fußball-Bundesliga verloren. Die Oberösterreicher kamen am Samstag im Heimspiel gegen Aufsteiger WSG Tirol über ein 1:1 nicht hinaus und gaben in der 4. Runde erstmals Punkte ab. Für Valerien Ismael war es das erste Unentschieden im siebenten Pflichtspiel nach zuvor sechs Erfolgen. Dadurch fielen die Linzer zwei Punkte hinter Leader Salzburg zurück.

SN/APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER Punkteteilung in Pasching