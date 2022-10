LASK gegen WAC auf ersten Heimsieg seit gut zwei Monaten aus

LASK-Heimsiege sind selten geworden. Der bisher letzte datiert vom 27. August, zwei Monate später soll es wieder so weit sein. Betrachtet man die Formkurve, scheint der WAC am Sonntag (14.30 Uhr) diesbezüglich der ideale Gegner. Nach drei Niederlagen in Folge rutschten die Kärntner auf Platz neun ab, im ersten Saisonduell gingen sie zuhause 1:5 unter. "Wir dürfen nicht davon ausgehen, dass es so einfach geht wie im ersten Spiel", stellte LASK-Coach Dietmar Kühbauer klar.

SN/APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER Warten auf den ersten Heimsieg seit August: LASK-Coach Kühbauer