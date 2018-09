LASK gewann Duell um Rang drei gegen WAC 2:0

Der LASK geht als Tabellendritter der Fußball-Bundesliga in die Länderspielpause. Die Oberösterreicher gewannen am Sonntag das nominelle Spitzenspiel der 6. Runde gegen den WAC mit 2:0 (1:0) und sind damit in dieser Saison in Heimspielen noch ungeschlagen. Der WAC fiel mit der zweiten Saisonniederlage auf Rang sieben zurück.

SN/APA (EXPA)/EXPA/REINHARD EISENBA Jubel bei den LASK-Spielern nach dem 2:0 durch James Holland