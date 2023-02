LASK gewinnt in Altach trotz Unterzahl 1:0

Der LASK hat im zweiten Pflichtspiel des Jahres den zweiten Sieg eingefahren. Nach dem 1:0 vor einer Woche im Fußball-Cup-Viertelfinale gegen Austria Klagenfurt setzten sich die Linzer am Sonntag in der Bundesliga beim SCR Altach mit dem gleichen Resultat durch und festigten damit Rang drei. Das entscheidende Tor erzielte Keito Nakamura in der zehnten Minute, sein Team überstand nach Gelb-Rot für Branko Jovicic fast eine gesamte Hälfte ohne Gegentor.

SN/APA/DIETMAR STIPLOVSEK/DIETMAR S Nakamura erzielte das 1:0 für den LASK in Altach