LASK gewinnt Schlager in Graz und bleibt Tabellenführer

Der LASK bleibt weiter das Maß der Dinge in der Fußball-Bundesliga. Die Elf von Trainer Dietmar Kühbauer feierte am Samstagabend in der 5. Runde einen 1:0-(0:0)-Auswärtserfolg im Schlagerspiel bei Sturm Graz und verteidigte damit die Tabellenführung. Keito Nakamura erzielte vor 12.500 Fans in Graz das Tor des Tages für die Oberösterreicher (65.), die damit als einziges Team in der Meisterschaft ungeschlagen bleiben. Für Sturm hingegen war es die erste Niederlage.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIA Nakamura schoss die Linzer zum Sieg