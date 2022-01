LASK gibt Mittelfeldmann Grgic an Hajduk Split ab

Der LASK hat Lukas Grgic an den kroatischen Erstligisten Hajduk Split abgegeben. Der Mittelfeldspieler wechselte nach insgesamt viereinhalb Jahren bei den Linzern am Montag nach Dalmatien. Er wollte die Chance ergreifen, noch einmal ins Ausland zu wechseln, gab der 26-Jährige in einer Aussendung der Oberösterreicher an. Beim LASK war Grgic in seiner zweiten Zeit beim Verein seit Sommer 2020 engagiert.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER/HERBERT P Grgic traf vor Winterpause in Wien noch entscheidend