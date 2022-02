LASK hält Meistergruppe-Chance mit 3:0 bei Admira am Leben

Der LASK hat die Chance auf die Teilnahme an der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga gewahrt. Die Oberösterreicher setzten sich am Samstag zum Auftakt der 20. Runde bei der Admira mit 3:0 (2:0) durch und zogen in der Tabelle an Hartberg vorbei auf Platz acht. Auf den neuen Sechsten Austria Klagenfurt, der am Sonntag noch Altach empfängt, fehlen zwei Spiele vor der Ligateilung zwei Punkte. Der Tabellenvorletzte aus der Südstadt ist mittlerweile zehn Runden sieglos.

SN/APA/AGENTUR DIENER/EVA MANHART/A Goiginger drückte der Partie den Stempel auf