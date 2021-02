LASK - Hartberg als Duell zweier formstarker Teams

In Pasching steigt am Samstag ein Duell zweier zuletzt erfolgreicher Fußball-Bundesliga-Teams. Während der TSV Hartberg mit sieben Punkten aus den vergangenen drei Runden anreist, blickt der LASK auf vier Pflichtspiel-Siege in Folge zurück. Diese Serie soll laut Trainer Dominik Thalhammer prolongiert werden.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER LASK-Coach Thalhammer will Sieg gegen Hartberg