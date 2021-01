LASK hat vor Schlagerduell mit Rapid wieder "Blut geleckt"

Pünktlich vor dem Schlager der 15. Runde der Fußball-Bundesliga am Sonntag bei Rapid (17.00 Uhr) ist der LASK wieder in Form gekommen. Nach dem misslungenen Jahresstart gegen Wattens haben die Linzer mit dem 3:0 beim WAC "Blut geleckt", wie Mittelfeldregisseur Peter Michorl betonte. Den Oberösterreichern fehlen nach dem souveränen Auftritt im Lavanttal nur drei Punkte auf die Hütteldorfer, an denen sie mit einem Sieg in Pasching vorbeiziehen würden.

SN/APA/GERT EGGENBERGER Der LASK jubelte zuletzt in Wolfsberg wieder mehrfach