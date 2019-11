LASK hielt dank Siegesserie mit Salzburg Schritt

Der LASK ist in den vergangenen Wochen von Erfolg zu Erfolg geeilt und hält als einzige Mannschaft mit RB Salzburg in der Fußball-Bundesliga mit. Nach einem 1:0 über die Admira am Sonntag, dem sechsten Sieg hintereinander, gehen die Linzer mit einem Drei-Punkte-Rückstand auf den Meister und Titelfavoriten in die ersehnte Länderspielpause.

SN/APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER Sieg gegen Admira ist für LASK sechster Erfolg hintereinander