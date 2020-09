LASK hofft bei Europacup-Generalprobe auf Sieg gegen WSG

Der LASK absolviert am Samstag in der Fußball-Bundesliga bei WSG Tirol seine Europacup-Generalprobe. Die Linzer wollen sich mit einem Sieg am Tivoli auf das Heimspiel in der dritten Qualifikationsrunde zur Fußball-Europa-League am Donnerstag gegen Dunajska Streda einstimmen und dabei ihren eindrucksvollen Auswärts-Erfolgslauf der Vorsaison fortsetzen.

SN/APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER Duell der Routiniers: Trauner gegen Dedic