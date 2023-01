LASK holt 20-jährigen Serben Lukic fürs Mittelfeld

Fußball-Bundesligist LASK hat am Montag die Verpflichtung des 20-jährigen Serben Jovan Lukic vom Belgrader Erstligisten Cukaricki bekanntgegeben. Wie die Linzer mitteilten, erhält der 20-jährige zentrale Mittelfeldakteur, der bereits in mehreren Testspielen für den Tabellendritten zum Einsatz kam, einen "langfristigen" Vertrag. Bis Saisonende werde der serbische U21-Nationalspieler an den portugiesischen Zweitligisten SC Uniao Torreense verliehen.