LASK holt griechischen Mittelstürmer Koulouris

Der LASK hat sich im Sturmzentrum mit dem 26-jährigen Griechen Efthymios Koulouris verstärkt. Der 18-fache Internationale erhielt beim Fußball-Bundesligisten einen Vertrag bis 2025, wie dieser am Dienstag bekannt gab. Koulouris spielte zuletzt für Atromitos Athen, in der abgelaufenen Saison schoss er in 32 Liga-Auftritten 14 Tore.

SN/APA/AFP/PASCAL PAVANI Koulouris (r.) im Einsatz für Toulouse