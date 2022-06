LASK holt Mittelfeldspieler Celic von Darmstadt retour

Der LASK hat Nemanja Celic retour in die Fußball-Bundesliga geholt. Wie die Linzer am Montag bekannt gaben, wechselte der zentrale Mittelfeldspieler leihweise vom deutschen Zweitligisten SV Darmstadt in die Stahlstadt. Beim LASK hatte Celic seine Karriere als Fußball-Profi gestartet. Nach Deutschland war es für den 23-Jährigen im Sommer vor einem Jahr von Wattens aus gegangen. Bei Darmstadt kam der Oberösterreicher in der abgelaufenen Saison auf 15 Pflichtspiel-Einsätze.

SN/APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER/EXPA Celic (hier im WSG-Triko) kehrt in Bundesliga zurück