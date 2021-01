LASK holt peruanischen Stürmer Succar

Fußball-Bundesligist LASK hat den ersten Transfer im neuen Jahr getätigt. Wie der Tabellendritte am Dienstag mitteilte, erhielt der 21-jährige peruanische Mittelstürmer Matias Succar einen Vertrag bis Sommer 2024. Succar kommt vom Hauptstadtclub Deportivo Municipal, erzielte dort zuletzt elf Treffer in 17 Spielen des Erstliga-Grunddurchgangs und wurde im Herbst erstmals in Perus A-Team einberufen.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Ein neuer Stürmer für LASK-Coach Thalhammer