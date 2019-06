Der LASK hat am Freitag die Verpflichtung von David Schnegg bekanntgegeben. Der 20-jährige Tiroler kommt vom FC Liefering, für den er in der vergangenen Saison 16 Spiele in der Zweiten Liga absolviert hat. Neu im Trainerteam von Valerien Ismael ist Andreas Wieland. Der 35-Jährige wird Co-Trainer des LASK. Seine bisherige Rolle des Cheftrainers der Juniors OÖ wird Gerald Scheiblehner übernehmen.

Quelle: APA