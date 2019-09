LASK holte Verteidiger Filipovic aus der Türkei nach Linz

Der LASK hat am Montagabend am letzten Drücker noch den Transfer von Petar Filipovic vermeldet. Der Innenverteidiger wechselte von Konyaspor aus der türkischen ersten Liga zum Europa-League-Starter. Der 28-jährige Deutsche wurde bis Sommer 2022 unter Vertrag genommen, wie die Linzer bekannt gaben. Vor seinem Engagement in der Türkei spielte Filipovic für die Wiener Austria.

