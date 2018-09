LASK im Heimspiel gegen Sturm auf Sieg Nummer 7 aus

Der LASK eilt in der Meisterschaft von Sieg zu Sieg. Sechs Erfolge in Serie sind es bereits, auf die die Linzer in der Fußball-Bundesliga zurückblicken können. Im ÖFB-Cup gab es zuletzt ein 8:0-Schützenfest gegen Regionalligist Stadl-Paura. Mit Sturm Graz gastiert am Sonntag (17.00 Uhr) jedoch eine Mannschaft in Pasching, die den Athletikern in der Vorsaison nicht wirklich gelegen ist.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU LASK super in die Saison gestartet