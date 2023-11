LASK nach Kampfsieg in freudiger Erwartung von Liverpool

Der LASK hat eine glanzlose, aber erfolgreiche Generalprobe vor dem Europa-League-Gastspiel beim Liverpool FC hingelegt. Im Heimspiel gegen die WSG Tirol bewies der Dritte der Fußball-Bundesliga vor allem Defensivkompetenz. "Gemeinsam im Kollektiv alles wegzuverteidigen", wie es Coach Thomas Sageder formulierte, stand gegen quirlige Tiroler an der Tagesordnung. "Jetzt mit dem Sieg können wir uns alle richtig freuen auf das Spiel am Donnerstag", sagte Torhüter Tobias Lawal.

"Es war heute nicht das schönste oder das allerbeste Spiel von uns, wobei wir es in der ersten Hälfte schon relativ im Griff gehabt haben", meinte der Neo-ÖFB-Teamspieler. "Man hat gesehen, dass wir uns speziell in der zweiten Halbzeit mit den äußeren Faktoren, mit dem Wetter, ein bisschen schwer getan haben", sprach er das zwischenzeitlich dichte Schneegestöber in der Raiffeisen Arena an. "Da habe ich auch mit den Augen ein bisschen Probleme gehabt."

Die winterlichen Verhältnisse hätten das Streben seiner Mannschaft nach spielerischer Linie durchkreuzt und nach dem 1:0 durch Robert Zulj in der 14. Minute mehr Kampf erforderlich gemacht, erklärte auch Sageder. Tirol habe den LASK in dessen letzten Liga-Heimmatch vor der Winterpause phasenweise "ziemlich hinten reingedrückt", gab Lawal zu. "Am Ende geht es aber einfach darum, dass wir das Spiel drüberbringen."

In der vergangenen Saison wären die Oberösterreicher womöglich nicht so stabil gewesen, genau das zu tun. Doch in der Spielzeit 2023/24 liest sich die Heimbilanz bisher imposant: in allen acht Spielen ungeschlagen, sechs davon gewonnen. Dazu kassierte der LASK nur zwei Gegentore daheim. Noch vor Tabellenführer Sturm Graz sind die Schwarz-Weißen damit die Heimmacht der Liga.

Die Vorfreude auf das vorletzte Europa-League-Gruppenspiel ist jetzt enorm. "Wir haben natürlich versucht, dass wir uns auf Tirol voll fokussieren und mit dem Kopf voll da sind bei dem Spiel", sagte Lawal. "Ich glaube, dass das zumindest den meisten gelungen ist", meinte Sageder. Nicht dabei waren Rene Renner und Sascha Horvath, beide sollen aber gegen Liverpool mit von der Partie sein. "Davon gehe ich aus", so Sageder. Renner sei "nur ein bisschen angeschlagen", der erkrankte Horvath bald wieder bereit.

Mit oder ohne die beiden geht der LASK freilich als krasser Außenseiter in die Partie. Die Athletiker belegen in der Gruppe E momentan mit drei Punkten den letzten Platz, theoretisch ist aber sogar noch der zweite Platz möglich. Das Hinspiel gegen Liverpool in Linz ging am 21. September 1:3 verloren. Trotzdem steht für Lawal fest: "Als Touristen wollen wir nicht hinfahren." Sageder sagte: "Es ist nur ein Fußballspiel, bei dem man immer irgendeine Chance hat, dass man es gewinnen kann. Wir wollen ihnen dort alles abverlangen."