LASK kehrt auf Linzer Gugl zurück

Der Linzer Fußball-Bundesliga-Club LASK kehrt in das Stadion auf die Gugl zurück. Für den Einzug des Vizemeisters muss das Stadion modernisiert werden. Das Land Oberösterreich werde sich daran beteiligen, hieß es in einer Pressekonferenz am Mittwoch. Mit der Stadt wurde eine Vereinbarung für ein uneingeschränktes Nutzungsrecht auf 80 Jahre für den LASK abgeschlossen.

