LASK lässt St. Pölten beim 4:0 "keine Luft zum Atmen"

Mit breiter Brust war der SKN St. Pölten nach einem guten Saisonstart in der Fußball-Bundesliga am Sonntag nach Linz gereist - und trat mit hängenden Köpfen die Heimreise an. Denn der LASK spielte die Niederösterreicher 90 Minuten lang an die Wand, gewann mit 4:0 (1:0) und hatte noch viele hochkarätige Chancen auf einen noch höheren Sieg.

SN/APA (EXPA/Eisenbauer)/EXPA/REINH Die Linzer setzten sich letztlich klar mit 4:0 durch