LASK leiht Linksverteidiger Sanoussy Ba von RB Leipzig aus

Der LASK hat am Dienstag mit Linksverteidiger Sanoussy Ba den nächsten Transfer für die kommende Saison getätigt. Der deutsche U19-Teamspieler kommt leihweise für ein Jahr von RB Leipzig nach Linz. Ba schaffte in der vergangenen Saison den Sprung in den Profikader des deutschen Cupsiegers, in der deutschen Bundesliga kam er aber nur zu einem Kurzeinsatz.

"Mit Sanoussy bekommen wir einen technisch sehr beschlagenen Spieler. Er ist beidfüßig, auf beiden Außenverteidiger-Positionen einsetzbar und macht uns daher noch variabler", sagte Radovan Vujanovic, Geschäftsführer Sport des LASK.